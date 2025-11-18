Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Суд не дозволив голові АМКУ Кириленку виїхати за кордон у відрядження

Голова АМКУ Павло Кириленко
Голова АМКУ Павло Кириленко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не дозволив голові Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павлу Кириленку, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, виїхати за кордон у відрядження.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Transparency International Ukraine.

Зазначається, що Кириленко просив ВАКС надати йому дозвіл на виїзд за кордон для участі у заходах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі. 10 листопада йому надійшло від організаторів персональне запрошення.

Раніше Кириленко звертався з проханням скасувати заборону на виїзд за кордон, але суд йому відмовив. 

Захисник Кириленка апелював тим, що зазвичай міжнародні заходи відвідують саме керівники відомств.

Але прокурор заперечив це і сказав про можливість взяти участь по відеоконференції.

Раніше ВАКС не відсторонив голову Кириленка, обвинуваченого у незаконному збагаченні, але зобов’язав його не виїжджати з України без дозволу суду.

Справа Павла Кириленка

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн, як було раніше.

14 серпня Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).

28 серпня Кириленко вніс заставу в 30 млн грн і вийшов на волю.

Звідки в очільника АМКУ кошти

Журналісти "Схем"  оприлюднили матеріал, у якому було виявлено, що родина посадовця у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомість та автівки на суму понад 70 мільйонів гривень. 

Офіційні доходи родини не дозволяли б їм здійснити такі покупки, адже ніхто з родичів не веде бізнесу. Крім того, Кириленко не зазначив ці активи у своїй декларації.

За даними "Схем", весь цей період придбання майна припадає на час, коли Кириленко керував Донецькою ОДА, перш ніж у 2023 році обійняти посаду голови Антимонопольного комітету. 

Сам Кириленко стверджував, що основою сімейного багатства є початковий капітал, зібраний у 1990-х роках, внаслідок вигідного продажу акцій підприємства "Стирол", якими володіла бабуся його дружини.

Однак журналістам не вдалося знайти офіційного документального підтвердження цій інформації.

Автор:
Світлана Манько