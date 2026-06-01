Tesla повернула перше місце на ринку електромобілів, посунувши китайського гіганта BYD

У першому кварталі 2026 року компанія Tesla знову стала світовим лідером за обсягами продажів акумуляторних електромобілів (BEV). Наразі американський виробник утримує майже 13% глобального ринку, продемонструвавши зростання продажів на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті аналітичної компанії Counterpoint.

Продажі Tesla

Попри загальне лідерство, на ринку США продажі Tesla знизилися на 2% у річному обчисленні. Це пов'язано із закінченням терміну дії федеральних податкових пільг на електрокари, що змусило частину покупців обирати інші типи двигунів. Також компанія відчуває конкуренцію з боку китайських автомобільних брендів у бюджетному сегменті. Для збереження позицій Tesla оновлює програмне забезпечення, розвиває технології автономного водіння та оптимізує витрати на виробництво.

Найпопулярнішими машинами марки залишаються Model Y та Model 3. При цьому компанія офіційно припинила випуск моделей Model S і Model X. Тепер зусилля будуть зосереджені на лінійках Model Y, Model 3, Cybertruck та розробці нового компактного електрокара.

Продажі BYD

Головний конкурент Tesla на ринку китайська компанія BYD Auto у першому кварталі 2026 року скоротила продажі акумуляторних електромобілів на 25% у річному обчисленні. Автогігант зайняв 11 % ринку.



Загальний обсяг реалізації впав до позначки майже 0,3 мільйона одиниць. Проте бренд нарощує присутність на зовнішніх ринках: експорт склав майже 250 000 автомобілів, а понад третину від усіх продажів компанії забезпечили покупці в Європі, Південно-Східній Азії та Латинській Америці.

Стабільність BYD підтримується за рахунок широкого вибору моделей, великих обсягів виробництва та наявності у портфоліо гібридів (PHEV та EREV). Найбільший попит мали моделі BYD Dolphin Mini, Sealion 7 та Dolphin.

У трійку найбільш купованих моделей у світі за підсумками кварталу увійшли Tesla Model Y, Galaxy Xingyuan та Tesla Model 3.

Світові продажі автомобілів / Дані: Counterpoint

Глобальні продажі електрокарів

Загалом світові продажі акумуляторних електромобілів у першому кварталі 2026 року зросли на 5% порівняно з минулим роком. Машини на чистій електричній тязі займають дві третини від загального обсягу ринку електрокарів, тоді як продажі гібридних моделей із можливістю підзарядки зменшилися на 5%.

Частка електромобілів у загальній структурі світових продажів пасажирських авто склала 14%. При цьому Китай залишається головним ринком збуту, забезпечуючи 45% світових продажів електромобілів без підзарядки. На наступних позиціях перебувають країни Європи та США. Водночас на внутрішньому ринку Китаю продажі цієї техніки впали на 15% у річному обчисленні. Причинами падіння стали низький споживчий попит, завершення державних програм стимулювання, скасування податкових пільг та зміни в правилах субсидування при обміні старих автомобілів.

Ринок електрокарів України

У квітні в Україні частка нових електрокарів, вироблених у КНР, склала 82%. Бренд BYD зайняв позиції лідера завдяки моделям Leopard 3 та Sea Lion 06. Volkswagen з моделлю ID. Unyx конкурувала з марками Zeekr та Xiaomi. Хоча обсяг нового імпорту зріс на 118,5% порівняно з березнем, він залишається на 45,8% нижчим за показник минулого року.

Найбільшим попитом у сегменті вживаних авто користувалися Nissan Leaf та Tesla Model Y і Model 3.

Нагадаємо, Tesla розробляє нову модель компактного електромобіля, яка буде меншою та дешевшою за поточні версії Model 3 та Model Y. Автовиробник вже обговорив з постачальниками специфікації компонентів та виробничі процеси.