Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією наближаються до "рамок угоди"

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів з Україною та Росією вже можна говорити про досягнення основних “рамок угоди” для мирного врегулювання.

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Про це він повідомив журналістам у Білому домі, інформує Укрінформ.

Трамп про мирне врегулювання

Трамп зазначив, що він мав продуктивні дискусії з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив, що Путін вважає, що без участі США в процесі переговорів ситуація була б іншою, але турбується, коли Сполучені Штати залучені до переговорного процесу.

Трамп ще раз підкреслив, що мав "дуже хорошу" бесіду з "обома джентльменами", маючи на увазі президента України та російського лідера.

"І я думаю, ми маємо рамки угоди. Я сподіваюся, що ми маємо рамки угоди", - наголосив Трамп.

Трамп ще раз заявив, що його мета — "зупинити вбивства росіян і українців", а також він "прагне повернути кошти", витрачені адміністрацією Байдена на підтримку України, знову назвавши суму у 350 млрд дол.

Кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії. США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

Додамо, Трамп провів телефонну розмову з Путіним 18 березня. Розмова була спрямована на закріплення угоди про припинення бойових дій в Україні, що тривають вже четвертий рік. Було досягнута конкретна домовленість про припинення ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.