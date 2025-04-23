Угода про копалини зі США: Зеленський розповів, як просувається підготовка до підписання

Наразі тривають юридичні консультації між Україною та США щодо угоди про корисні копалини, інформації щодо дати підписання немає.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

За його словами, українська і американська команди під час підготовки до підписання угоди продемонстрували позитив, підписавши меморандум. Це стало першим етапом на шляху до повноцінної угоди, яку ще має ратифікувати український парламент.

"Там працюють юристи. Юристи – обидві американські компанії. Правда, по різні боки. Зараз юристи працюють під наглядом нашої команди. А їх юристи під наглядом їх команди. Я одразу казав, ми візьмемо американську сильну компанію, яку буде підтримувати Білий дім для того, щоб потім нас ні у чому не звинуватили", – наголосив Зеленський.

Він додав, що зараз нічого не відомо про інші кроки щодо продовження або фіналізації угоди.

У свою чергу президент США Дональд Трамп повідомив, що країни укладуть угоду щодо надр 24 квітня.

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду щодо майбутньої співпраці у видобутку корисних копалин.

Зауважимо, меморандум не є угодою. Підписаний документ підтверджує наміри укласти повну угоду у майбутньому.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що парламент затвердить угоду тільки у випадку, якщо там не буде нарахованих Україні "заднім числом" боргів, умови будуть взаємовигідними, а депутати отримають всі відповіді щодо надання надійних гарантій безпеки нашій державі.

Українська сторона вже залучила міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника у переговорах щодо цієї угоди. Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США.