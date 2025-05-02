Уряд інвестує 540 млн грн у модернізацію профтехів

Уряд розподіляє 540 мільйонів гривень субвенції між регіонами на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти спрямують на оновлення лабораторій, підвищення енергоефективності та посилення безпеки освітніх просторів.

"Сьогодні ухвалюємо рішення щодо подальших інвестицій в освіту та нашу спроможність здійснювати відбудову завдяки кваліфікованим кадрам", - сказав він під час засідання уряду.

За словами глави уряду, фінансування отримає понад 100 навчальних закладів, які готують спеціалістів для відбудови країни: інженерів, будівельників, токарів, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, затребуваних у процесі відновлення інфраструктури.

Він підкреслив, що відбудова України стане найбільшим подібним проєктом у Європі за останні 70 років, і держава вже зараз закладає для цього кадрову основу.

Додамо, цього року в Україні планують оновити ще близько 100 майстерень у закладах професійної освіти.