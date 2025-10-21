- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до лютого
21 жовтня Верховна Рада на своєму засіданні схвалила законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, до 3 лютого 2026 року.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Зазначається, що за законопроєкт №14128 про продовження строку дії воєнного стану в Україні проголосували 317 депутатів.
Строк проведення загальної мобілізації ще на 90 днів підтримали 315 народних обранців (законопроєкт №14129).
Напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроєкти.
Воєнний стан та мобілізацію буде продовжено з 5 листопада на ще 90 днів, до 3 лютого 2026 року.
До цього воєнний стан запроваджували:
- з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
- з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
- з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
- з 15 листопада до 14 лютого 2024;
- 3 14 лютого до 13 травня 2024;
- з 13 травня до 11 серпня 2024;
- з 11 серпня до 10 листопада 2024;
- з 10 листопада до 7 лютого 2025;
- з 7 лютого до 9 травня;
- з 9 травня до 7 серпня;
- 7 серпня до 5 листопада.
Воєнний стан — що потрібно знати
Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.
Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.
Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними, підпадають під окремий порядок переміщення, який може включати обмеження виїзду за межі певної території або держави заборонено залишати країну.
У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.
Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:
- заборону на масові заходи та страйки;
- перевірку документів у громадян;
- заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
- особливе регулювання зв'язку та інтернету;
- евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.
Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.