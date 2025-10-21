Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до лютого

21 жовтня Верховна Рада на своєму засіданні схвалила законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, до 3 лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що за законопроєкт №14128 про продовження строку дії воєнного стану в Україні проголосували 317 депутатів.

Строк проведення загальної мобілізації ще на 90 днів підтримали 315 народних обранців (законопроєкт №14129).

Напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроєкти.

Воєнний стан та мобілізацію буде продовжено з 5 листопада на ще 90 днів, до 3 лютого 2026 року.

До цього воєнний стан запроваджували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада до 14 лютого 2024;

3 14 лютого до 13 травня 2024;

з 13 травня до 11 серпня 2024;

з 11 серпня до 10 листопада 2024;

з 10 листопада до 7 лютого 2025;

з 7 лютого до 9 травня;

7 лютого до 9 травня; з 9 травня до 7 серпня;

9 травня до 7 серпня; 7 серпня до 5 листопада.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.

Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними, підпадають під окремий порядок переміщення, який може включати обмеження виїзду за межі певної території або держави заборонено залишати країну.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.