- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Воєнний стан та мобілізацію продовжать на 90 днів: Зеленський вніс законопроєкти до Верховної Ради
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів
Як пише Delo.ua, відповідні законопроєкти №14128 і №14129 зареєстровано в парламенті.
Згідно документів, воєнний стан та мобілізацію буду продовжено з 5 листопада на ще 90 днів, до 3 лютого 2026 року.
Далі законопроєкти має схвалити Верховна Рада.
Це буде вже 17-те голосування за ці питання з початку повномасштабного вторгнення.
До цього воєнний стан продовжували:
- з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
- з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
- з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
- з 15 листопада до 14 лютого 2024;
- 3 14 лютого до 13 травня 2024;
- з 13 травня до 11 серпня 2024;
- з 11 серпня до 10 листопада 2024;
- з 10 листопада до 7 лютого 2025;
- з 7 лютого до 9 травня;
- з 9 травня до 6 серпня.
- 7 серпня до 5 листопада.
Воєнний стан — що потрібно знати
Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.
Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.
Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними, підпадають під окремий порядок переміщення, який може включати обмеження виїзду за межі певної території або держави заборонено залишати країну.
У громадян та бізнесуможуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.
Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:
- заборону на масові заходи та страйки;
- перевірку документів у громадян;
- заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
- особливе регулювання зв'язку та інтернету;
- евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.
Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.