Законопроєкт про нікотинові паучі: ринок може піти в тінь через нові обмеження – аналітики

Законодавча ініціатива щодо регулювання нікотиновмісних продуктів №14110-д, яку цього тижня планує розглянути Верховна Рада, потребує суттєвого доопрацювання та не узгоджується з європейськими підходами.

Про це пише УНІАН з посиланням на аналітичне дослідження Інституту соціально-економічної трансформації "Щодо міжнародного досвіду регулювання нікотиновмісних продуктів".

Автори дослідження проаналізували запропоновані норми у порівнянні з практикою країн ЄС та дійшли висновку, що модель регулювання є фрагментарною і не враховує ключових механізмів контролю, зокрема податкових.

Відсутність комплексного підходу та податкової складової

Експерти наголошують, що документ не інтегрує нікотинові паучі у систему оподаткування та адміністрування, яка в ЄС є базовим елементом регулювання ринку.

"Законопроєкт №14110-д у нинішній редакції не є комплексним, оскільки не передбачає інтеграції нікотинових паучів у систему оподаткування та адміністрування, що створює передумови для тінізації ринку", – зазначається в дослідженні.

Окрему увагу автори приділяють запропонованому обмеженню вмісту нікотину на рівні 1 мг на порцію. На їхню думку, така норма фактично означатиме заборону легального сегмента ринку.

"Запровадження граничного вмісту нікотину на рівні 1 мг у порції фактично означає заборону обігу більшості нікотинових паучів, які наразі реалізуються на легальному ринку", – йдеться в аналітичному дослідженні.

Європейський досвід: регулювання замість заборони

У країнах Європейського Союзу застосовується регуляторний, а не заборонний підхід. Там встановлюються граничні показники вмісту нікотину та діє система державного контролю.

У дослідження зазначається, що граничний вміст нікотину в нікотинових паучах у ЄС становить від 12 до 20 мг залежно від країни. Зокрема, у Польщі та Словаччині допустимий рівень становить 20 мг, в Угорщині – 17 мг, у Фінляндії – 16,6 мг, у Чехії – 12 мг. На думку авторів дослідження, відхилення від такої моделі може не лише посилити тінізацію ринку, а й спричинити скорочення бюджетних надходжень, які у 2026 році оцінюються на рівні до 1,5 млрд грн.

Експерти також наголошують на необхідності передбачуваної акцизної політики.

"Міжнародний досвід показує, що прогнозована акцизна політика з чітким графіком змін і оптимальними параметрами вмісту нікотину дозволяє зменшувати тінізацію ринку та зберігати бюджетні надходження", – наголошується в дослідженні.

На їхню авторів, регуляторний підхід дасть змогу поєднати контроль за обігом продукції, зменшення частки тіньового ринку та збереження доходів бюджету і "є ефективнішим інструментом досягнення економічних і соціальних цілей державної політики".

Що думають у Раді, податковій, Мінфіні та бізнесі?

Наприкінці 2025 року Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №14110-д щодо регулювання нікотинових паучів і рекомендував ВР ухвалити його у першому читанні за основу.

Українські бізнес-асоціації висловилися проти законопроєкту №14110-д, який фактично запроваджує заборону обігу нікотинових паучів, адже це, на їхню думку, призведе до негативних фінансово-економічних наслідків та погіршення інвестиційного клімату.

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС рекомендував доопрацювати законопроєкт №14110-д про регулювання нікотинових паучів з урахуванням норм ЄС та після консультацій з Єврокомісією. На його думку, обмеження в 1 мг на пауч може стати технічним бар'єром у торгівлі з Євросоюзом.

Крім того, Державна податкова служба та Мінфін також виступили проти встановлення граничного рівня нікотину у паучах на рівні 1 мг. У відомствах попереджають про ризик скорочення акцизних надходжень до держбюджету.