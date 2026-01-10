Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 12-18 січня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 12-18 січня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до рівня 63-65 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Закупівельні ціни до початку жовтня були стабільними протягом 1,5 місяця й трималися в межах 97-100+ грн за кілограм. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97,6 грн станом на 2 жовтня (останнє доступне оновлення).

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ.

В останньому прогнозі йшлося, що баланс попиту й пропозиції забезпечував відносну сталість цін на живець і охолоджену свинину. Тоді допускалося незначне зниження (2–3 грн/кг) через слабший попит і зростання пропозиції, однак падіння очікувалося обмеженим.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 € євро/кг (73,17 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,70 євро/кг (35,33 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,09 злотий/кг (48,67 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,40-5,30 злотих/кг (40,46-63,07 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,55 (-1%) €/кг у ЄС;

1,67 (0%) €/кг у Бразилії;

1,30 (0%) €/кг у США;

1,32 (-1%) €/кг у Канаді.

Усі ціни вказані за забійну вагу.

Показники відображають схожі тенденції на провідних світових ринках. Водночас європейський, американський ринки демонструють спад, тоді як канадський та та латиноамериканський ринки стабільні.