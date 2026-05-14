Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 18-24 травня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 18-24 травня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней зросте до рівня 76-77 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни заготівлі у квітні коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.

Представники м’ясопереробної галузі зазначають, що рівень пропозиції наразі відповідає поточній торговій активності.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,60 € євро/кг (82,4 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,73 євро/кг (37,59 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,74 злотий/кг (57,50 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,80 - 5,80 злотих/кг (46,10 - 70,36 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

1,66 (-1%) €/кг у ЄС;

1,11 (-6%) €/кг у Бразилії;

1,78 (+3%) €/кг у США;

1,33 (+1%) €/кг у Канаді.

Показники свідчать про схожу динаміку на провідних світових ринках: зростання спостерігається у США та Канаді, тоді як країнах Латинської Америки і ЄС фіксується спад.