Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 29 грудня 2025 - 4 січня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 29 грудня 2025 року - 4 січня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней залишатиметься на рівні 70-71 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Закупівельні ціни до початку жовтня були стабільними протягом 1,5 місяця й трималися в межах 97-100+ грн за кілограм. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97,6 грн станом на 2 жовтня (останнє доступне оновлення).

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ.

В останньому прогнозі йшлося, що баланс попиту й пропозиції забезпечував відносну сталість цін на живець і охолоджену свинину. Тоді допускалося незначне зниження (2–3 грн/кг) через слабший попит і зростання пропозиції, однак падіння очікувалося обмеженим.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,60 € євро/кг (79,52 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,80 євро/кг (39,76 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней - 4,51 злотий/кг (52,54 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,90 - 6,00 злотих/кг (45,44-69,9 грн/кг)

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2025 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,59 (-5%) €/кг у ЄС;

1,70 (-2%) €/кг у Бразилії;

1,33 (-2%) €/кг у США;

1,29 (+2%) €/кг у Канаді.

Усі ціни вказані за забійну вагу.

Показники відображають схожі тенденції на провідних світових ринках. Водночас європейський, американський та латиноамериканський ринки демонструють спад, тоді як канадський ринок показує невелике зростання.