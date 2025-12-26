Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,17

42,08

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 29 грудня 2025 - 4 січня 2026

Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 29 грудня 2025 - 4 січня 2026
Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 29 грудня 2025 - 4 січня 2026 / Pixabay

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 29 грудня 2025 року - 4 січня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней залишатиметься на рівні 70-71 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Закупівельні ціни до початку жовтня були стабільними протягом 1,5 місяця й трималися в межах 97-100+ грн за кілограм. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97,6 грн станом на 2 жовтня (останнє доступне оновлення).

Фото 2 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 29 грудня 2025 - 4 січня 2026
Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ.

В останньому прогнозі йшлося, що баланс попиту й пропозиції забезпечував відносну сталість цін на живець і охолоджену свинину. Тоді допускалося незначне зниження (2–3 грн/кг) через слабший попит і зростання пропозиції, однак падіння очікувалося обмеженим.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,60 € євро/кг (79,52 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,80 євро/кг (39,76 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней - 4,51 злотий/кг (52,54 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,90 - 6,00 злотих/кг (45,44-69,9 грн/кг)

Фото 3 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 29 грудня 2025 - 4 січня 2026
Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2025 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

  • 1,59 (-5%) €/кг у ЄС;
  • 1,70 (-2%) €/кг у Бразилії;
  •  1,33 (-2%) €/кг у США;
  • 1,29 (+2%) €/кг у Канаді.

Усі ціни вказані за забійну вагу.

Показники відображають схожі тенденції на провідних світових ринках. Водночас європейський, американський та латиноамериканський ринки демонструють спад, тоді як канадський ринок показує невелике зростання.

Автор:
Ольга Опенько