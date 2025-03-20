Зеленський спростував обговорення з Трампом питання власності на українські атомні станції

Президент України Володимир Зеленський спростував розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо власності на українські атомні станції.

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Про це він повідомив під час пресконференції в Осло, інформує Інтерфакс-Україна.

Зеленський про АЕС

"США хочуть Запорізьку АЕС забрати у росіян і хочуть інвестувати, модернізувати. Це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити. Але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що всі атомні електростанції в Україні є власністю держави, а не приватними.

Він зазначив, що хоча в інших секторах енергетики, таких як теплова генерація та зелена енергетика, є приватні партнери, атомна енергетика залишається під контролем держави.

Крім того, тимчасово окупована Запорізька область і місто Енергодар, де розташована окупована станція, також належать Україні, що визнають міжнародні інституції, зокрема МАГАТЕ.

За його словами, у розмові з Трампом він також підкреслив незаконність відновлення роботи ЗАЕС без її повернення Україні.

"Президент Трамп мене запитав: "Що ви думаєте про цю станцію?" Я йому сказав, що вона ні на кого не буде працювати, якщо не буде українська. Це незаконно", – сказав президент.

Зеленський також зазначив, що не має інформації про те, чи обговорювали представники США умови відновлення роботи Запорізької атомної електростанції з російською стороною.

США про українські АЕС

Нещодавно прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп запропонував передати українські атомні електростанції під управління США.

Зеленський прокоментував заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт. Зокрема він зазначив, що обговорення стосувалося лише однієї атомної станції, яка перебуває під тимчасовою окупацією Росії та знаходиться в небезпеці. Питання полягало в можливості відновлення її роботи.

Додамо, Зеленський переконаний, що МАГАТЕ не дозволить роботу Запорізької АЕС поза українською енергосистемою. Він розповів, що йому нічого не відомо щодо результатів обговорення теми ЗАЕС між Трампом і Путіним.