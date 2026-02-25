Запланована подія 2

Зміни в русі "Укрзалізниці" 25 лютого: де поїзди замінили автобусами

Обмеження руху УЗ 25 лютого / Укрзалізниця

У зв'язку з безпековою ситуацією в окремих регіонах України, “Укрзалізниця” внесла тимчасові корективи у графіки руху та маршрути поїздів. На частині напрямків задіяно автобусні трансфери для перевезення пасажирів.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Запоріжжя та Дніпро

Наразі тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для таких поїздів:

  • №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів
  • №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів
  • №6 Ясіня — Запоріжжя
  • №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино

Доїзд між Дніпром та Запоріжжям наразі здійснюється переважно за допомогою автобусних трансферів.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами.

Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон: Залізничники гарантують, що поїзд обов’язково дочекається пасажирів, які їдуть трансфером із Краматорська.

Регіональні експреси продовжують курсувати за звичайним розкладом.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Херсонщина

На Херсонщині рух організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації під наглядом моніторингових груп.

Пасажирів просять уважно стежити за сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці" та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.

Нагадаємо, 22 лютого армія РФ знову атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.

Автор:
Тетяна Бесараб