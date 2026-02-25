- Категорія
-
Зміни в русі "Укрзалізниці" 25 лютого: де поїзди замінили автобусами
У зв'язку з безпековою ситуацією в окремих регіонах України, “Укрзалізниця” внесла тимчасові корективи у графіки руху та маршрути поїздів. На частині напрямків задіяно автобусні трансфери для перевезення пасажирів.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Запоріжжя та Дніпро
Наразі тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для таких поїздів:
- №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів
- №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів
- №6 Ясіня — Запоріжжя
- №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино
Доїзд між Дніпром та Запоріжжям наразі здійснюється переважно за допомогою автобусних трансферів.
Харківщина та Донеччина
Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами.
Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон: Залізничники гарантують, що поїзд обов’язково дочекається пасажирів, які їдуть трансфером із Краматорська.
Регіональні експреси продовжують курсувати за звичайним розкладом.
Сумщина та Чернігівщина
Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.
На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Херсонщина
На Херсонщині рух організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації під наглядом моніторингових груп.
Пасажирів просять уважно стежити за сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці" та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.
Нагадаємо, 22 лютого армія РФ знову атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.