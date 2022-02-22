Ахметов заявляет, что СКМ заплатит 1 млрд гривен налогов наперед

Самый богатый украинец Ринат Ахметов сообщил, что его инвестиционная компания СКМ собирается заплатить налоги наперед. В настоящее время речь идет о сумме в 1 миллиард гривен. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служб СКМ.

Ахметов призвал других представителей большого бизнеса поучаствовать в поддержке страны.

"Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны. Сейчас Украине как никогда требуется стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом," — сказал олигарх.

Кроме того, Ахметов призвал бизнес и государство объединится, чтобы оказывать своевременную поддержку украинцам, которым она понадобится.

Он добавил, что предприятия СКМ будут осуществлять все инвестиции, о которых заявляли.

Отметим, что также вечером 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями депутатских фракций и групп Верховной Рады, а также инициировал проведение встреч с представителями украинского бизнеса, на которых намерен рассмотреть создание инвестиционного фонда помощи украинской армии.

Зеленский, также как и Ахметов, считает, что сейчас бизнес должен объединится и помочь стране. Особенно это важно, учитывая, что Россия уже признала независимость так называемых "Л/ДНР" и намерена теперь уже открыто оккупировать территории Донецкой и Луганской областей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ признает территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

Более того Совет федераций России разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. То есть президенту Путину разрешили ввести войска на территорию временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, независимость которых накануне признали в России.