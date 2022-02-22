Ахметов заявляє, що СКМ заплатить 1 млрд гривень податків наперед

Найбагатший українець Рінат Ахметов повідомив, що його інвестиційна компанія СКМ має намір сплатити податки наперед. Наразі йдеться про суму в 1 мільярд гривень. Про це 22 лютого повідомила пресслужба СКМ.

Ахметов закликав інших представників великого бізнесу взяти участь у підтримці країни.

"Загроза вторгнення вимагає максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни. Зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому", - сказав олігарх.

Крім того, Ахметов закликав бізнес та державу об'єднається, щоб надавати своєчасну підтримку українцям, яким вона знадобиться.

Він додав, що підприємства СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які заявляли.

Зазначимо, що також увечері 22 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками депутатських фракцій та груп Верховної Ради, а також ініціював проведення зустрічей із представниками українського бізнесу, на яких має намір розглянути створення інвестиційного фонду допомоги українській армії.

Зеленський, як і Ахметов, вважає, що зараз бізнес має об'єднатися і допомогти країні. Особливо це важливо з огляду на те, що Росія вже визнала незалежність так званих "Л/ДНР" і має намір тепер уже відкрито окупувати території Донецької та Луганської областей.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що РФ визнає території так званих "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України.

Більше того, Рада федерацій Росії дозволила використовувати російські збройні сили за кордоном. Тобто, президенту Путіну дозволили ввести війська на територію тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, незалежність яких напередодні визнали в Росії.