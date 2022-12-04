Данілов назвав єдину "гарантію безпеки" для РФ: після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що світ потребує гарантій безпеки від Росії, а не навпаки, і наголосив, що єдина гарантія для країни-агресора – це відсутність смертної кари після вироку в Гаазі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився", - зазначив він.

Він вважає, що потрібно говорити про гарантії безпеки для світу від Росії, а не навпаки.

"Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. Росія – краща гарантія миру для Європи та світу", - вважає Данілов.

Також секретар РНБО назвав єдину "гарантію безпеки" для РФ.

"Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - додав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу РФ в гарантіях безпеки, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Голова ппарламентської фракції "Слуга народа" Давид Арахамія заявив, що Україна готова обговорити з Росією "гарантії безпеки" для неї, але тільки після того, як країна-агресор виконає низку вимог. Зокрема, покине територію України та здать ядерну зброю.