Арахамія назвав умови переговорів про "гарантії безпеки" для Росії

Україна готова обговорити з Росією "гарантії безпеки" для неї, але тільки після того, як країна агресор виконає низку вимог.

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Про це заявив голова ппарламентської фракції "Слуга народа", член делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія.

Він наголосив, що Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо:

покинути територію України;

виплатити репарації;



покарати всіх воєнних злочинців;



добровільно здати ядерну зброю.



"Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - зазначив він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу РФ в гарантіях безпеки, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія зараз шукає короткострокового перемир’я, щоб відновити сили. Така пауза лише погіршить ситуацію.