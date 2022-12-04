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Арахамія назвав умови переговорів про "гарантії безпеки" для Росії
Україна готова обговорити з Росією "гарантії безпеки" для неї, але тільки після того, як країна агресор виконає низку вимог.
Про це заявив голова ппарламентської фракції "Слуга народа", член делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія.
Він наголосив, що Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо:
- покинути територію України;
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виплатити репарації;
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покарати всіх воєнних злочинців;
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добровільно здати ядерну зброю.
"Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - зазначив він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу РФ в гарантіях безпеки, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія зараз шукає короткострокового перемир’я, щоб відновити сили. Така пауза лише погіршить ситуацію.