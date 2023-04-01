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Експрезидент Косово Тачі постане перед судом Гааги за військові злочини
Колишній президент Косово Хашим Тачі, якого співвітчизники вважають героєм за те, що він очолив повстання проти сербського правління в 1998-99 роках, яке призвело до незалежності, постане перед міжнародним судом за обвинуваченнями у вчиненні воєнних злочинів.
Спеціальний косовський суд, створений у Гаазі, у листопаді 2020 року висунув Тачі звинувачення у військових злочинах і злочинах проти людяності, включаючи переслідування, вбивства, тортури та насильницькі зникнення людей, серед іншого під час повстання, повідомляє Reuters.
Зазначається, що після цього Тачі пішов у відставку з посади президента і був взятий під варту в Гаазі. Окрім нього, обвинувачення висувають трьом його найближчим соратникам, у тому числі двом колишнім спікерам парламенту.
Видання повідомляє, щл коли бойові дії вщухли, а сербські сили відійшли з Косово під бомбардуванням НАТО, Тачі почав робити політичну кар'єру. Коли в 2008 році Косово проголосило незалежність, він був прем'єр-міністром, а в 2016 році став президентом.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас косівські ветерани та інші націоналістичні групи оголосили про намір провести у неділю мітинг на підтримку колишніх членів Армії звільнення Косово.
По всій країні можна було побачити білборди з фотографіями Тачі з екс-спікером парламенту Кадрі Веселі з написом "Герої війни та миру".