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Експрезидент Косово Тачі постане перед судом Гааги за військові злочини

косово, гаага, суд
Експрезидент Косово Тачі постане перед судом Гааги

Колишній президент Косово Хашим Тачі, якого співвітчизники вважають героєм за те, що він очолив повстання проти сербського правління в 1998-99 роках, яке призвело до незалежності, постане перед міжнародним судом за обвинуваченнями у вчиненні воєнних злочинів.

Спеціальний косовський суд, створений у Гаазі, у листопаді 2020 року висунув Тачі звинувачення у військових злочинах і злочинах проти людяності, включаючи переслідування, вбивства, тортури та насильницькі зникнення людей, серед іншого під час повстання, повідомляє Reuters.

Зазначається, що після цього Тачі пішов у відставку з посади президента і був взятий під варту в Гаазі. Окрім нього, обвинувачення висувають трьом його найближчим соратникам, у тому числі двом колишнім спікерам парламенту.

Видання повідомляє, щл коли бойові дії вщухли, а сербські сили відійшли з Косово під бомбардуванням НАТО, Тачі почав робити політичну кар'єру. Коли в 2008 році Косово проголосило незалежність, він був прем'єр-міністром, а в 2016 році став президентом.

Водночас косівські ветерани та інші націоналістичні групи оголосили про намір провести у неділю мітинг на підтримку колишніх членів Армії звільнення Косово.

По всій країні можна було побачити білборди з фотографіями Тачі з екс-спікером парламенту Кадрі Веселі з написом "Герої війни та миру".