Експрезидент Косово Тачі постане перед судом Гааги за військові злочини

Колишній президент Косово Хашим Тачі, якого співвітчизники вважають героєм за те, що він очолив повстання проти сербського правління в 1998-99 роках, яке призвело до незалежності, постане перед міжнародним судом за обвинуваченнями у вчиненні воєнних злочинів.

Спеціальний косовський суд, створений у Гаазі, у листопаді 2020 року висунув Тачі звинувачення у військових злочинах і злочинах проти людяності, включаючи переслідування, вбивства, тортури та насильницькі зникнення людей, серед іншого під час повстання, повідомляє Reuters.

Зазначається, що після цього Тачі пішов у відставку з посади президента і був взятий під варту в Гаазі. Окрім нього, обвинувачення висувають трьом його найближчим соратникам, у тому числі двом колишнім спікерам парламенту.

Видання повідомляє, щл коли бойові дії вщухли, а сербські сили відійшли з Косово під бомбардуванням НАТО, Тачі почав робити політичну кар'єру. Коли в 2008 році Косово проголосило незалежність, він був прем'єр-міністром, а в 2016 році став президентом.

Водночас косівські ветерани та інші націоналістичні групи оголосили про намір провести у неділю мітинг на підтримку колишніх членів Армії звільнення Косово.

По всій країні можна було побачити білборди з фотографіями Тачі з екс-спікером парламенту Кадрі Веселі з написом "Герої війни та миру".