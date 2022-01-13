ГБР обвинило бывшего нардепа партии "Блок Петра Порошенко" в мошенничестве

Бывший народный депутат VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" обманным путем завладел 17 тысячами долларов. В этом его обвиняет Государственное бюро расследований.

В настоящее время экс-депутат занимает должность внештатного советника главы Государственной экологической инспекции Украины. Имя политика в ГБР не назвали. При этом, по информации издания "Украинская правда", речь идет об Андрее Немировском.

По данным следствия, бывший народный депутат пообещал помочь гражданину, деятельность которого связана с аграрными предприятиями.

"Он гарантировал, что за 17 тысяч долларов "решит вопрос" о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", — рассказали в ГБР.

Сначала он получил 2 тысячи долларов, а во время получения оставшейся суммы его задержали сотрудники ГБР.

"Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду", — добавили следователи.

Параллельно проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Госэкоинспекции.

В ГБР также ожидают возвращения пятого президента Украины Петра Порошенко. Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения Порошенко, в день его возвращения в страну, то есть 17 января.

Политика подозревают в государственной измене за поставки угля из "Л/ДНР". ГБР еще 17 декабря пытались вручить повестку о вызове Порошенко, однако он уклонился от получения документа.

Адвокат политика Игорь Головань заявил, что суд уже вынес решение о задержании Порошенко с целью принудительной доставки его в суд. При этом, по его словам, Офис генпрокурора и Печерский суд почему-то скрывали существование документа.