Канада виділить понад $5,5 млн Україні: на що підуть кошти

Канада додатково виділить 7,5 мільйона канадських доларів (близько 5,6 мільйонів доларів США) на розмінування та навчання українських фахівців.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України за підсумками зустрічі глави МВС Ігоря Клименко та міністра зовнішніх справ Канади Мелані Жолі.

"Канада однією з перших надала значну фінансову допомогу Україні. І ми продовжимо це робити до вашої перемоги", - зазначила очільниця МЗС Канади.

Сторони обговорили нагальні потреби й проблеми, щодо вирішення яких система МВС України потребує допомоги та сприяння міжнародних партнерів. Зокрема, це навчання українського персоналу піротехніків та фахівців вибухотехнічної служби, а також технічне забезпечення гуманітарного розмінування українських територій.

"Аби повернути повноцінне життя на деокуповані території, зокрема сільгоспугіддя, потрібно їх очистити від вибухонебезпечних предметів. Але для цього ще бракує навченого персоналу та відповідної техніки, зокрема важкої і роботизованої", - зазначив глава МВСУкраїни.

Мелані Жолі запевнила, що тема розмінування в Україні залишатиметься у фокусі пріоритетів канадської допомоги.

"Канада виділить додатково 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування українських територій, зокрема на навчання ваших фахівців. У цій роботі ви можете на нас розраховувати", - додала вона.

Нагадаємо, Європейський Союз запустить програму гуманітарного розмінування деокупованих територій України на 25 млн євро.