Львівська міськрада знову розгляне скандальне питання про погодження кредиту ЄБРР

Погані управлінці ідеального Мера, чи ідеальний план поганого Мера!

Завтра, 25 травня 2023 року на пленарному засіданні 16-ї сесії Львівської міської ради, місцеві депутати із понад 300 пунктів порядку денного, мають розглянути питання "Про скасування рішення виконавчого комітету від 14.03.2023 No 260 "Про прийняття умов, викладених у Кредитному договорі від 30.12.2022 No 53825, який укладений між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку", повідомляє видання "Факти".

Як нагадують "Факти", саме це питання раніше розсварило депутатський корпус. 27 квітня мер Льовову Андрій Садовий навіть використав нецензурну лайку та оголосив перерву в засіданні.

"Нагадаємо, саме цим рішенням виконавчий комітет перебрав на себе депутатські повноваження та в обхід регламенту на засіданні 14 березня проголосував нібито за технічне рішення, а насправді незаконно погодив прийняття умов кредитного договору для підтримки діяльності комунальних підприємств – "Львівелектротранс", "Львівавтодор", "Львівводоканал", "Львівтеплоенерго" та "Зелене місто", - йдеться у статті.

"Факти" зазначають, що комунальні підприємства постійно отримують допомогу з бюджету міста, щ свідчить про неналежне їх функціонування.

"Тільки за період 2019 - 2023 років А.Садовий виділив на підтримку 10 комунальних підприємств, серед яких і вищевказані, понад 5 млрд. гривень! Вдумайтесь 5 млрд. за неповних 4 роки. Вказана сума це 35 % від бюджету міста Львова на 2023 рік, тобто фінансування життєдіяльності міста понад 4 місяці. То виникає питання, може вірна команда мера Садового не може дати раду із комуналкою міста, чи свідомо на чолі із Садовим заганяють місто в боргову яму!", - повідомляє видання.

Автор вказує, що зарплатні у комунальних підприємствах міста в цей час досить непогані для регіону і перевищують такі у багатьох бюджетників. Так, для прикладу, середня зарплата у березні місяці 2023 року працівника ЛКП "Муніципальна варта" становить понад 22,5 тис. гривень, в той же час ЛКП "Львівавтодор" понад 24 тис. грн., ЛКП "Адміністративно-технічне управління" близько 26 тис. грн.

"Працівники комунальних підприємств однозначно повинні отримувати гідну заробітну плату, але давайте запитає скільки отримує лікар комунальної поліклініки чи вчитель загальноосвітної школи, і чи виділило місто на освіту чи медицину за 3 роки 5 млрд гривень?! Але навіть при гідній зарплаті і "щирій" турботі Андрія Івановича про комунальні підприємства, ніщо людське керівникам цих підприємств не чуже. Так, нещодавно вже колишні керівники ЛКП "Муніципальна варта" та КП "Музей народної архітектури та побуту у Львові ім.Климентія Шептицького , отримали по підозрі за розтрату майна в особливо великих розмірах або організованою групою!", - резюмують "Факти".

Нагадаємо, що 27 квітня під час спроби вирішення цього питання частина депутатів покинула засідання.