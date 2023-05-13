"Миттєва карма". В Офісі президента відреагували на падіння винищувачів і гелікоптерів у РФ

Падіння двох винищувачів і двох гелікоптерів у Росії 13 травня – це "справедливість та миттєва карма". Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, повітряні судна мали завдати ракетно-бомбового удару по цивільному населенню Чернігівської області України.

"Авіагрупу було знищено "невстановленими особами". Справедливість як вона є та миттєва карма… "Вбивці на крилах" були знищені до скоєння чергового злочину", – висловився радник голови ОП.

Російські ЗМІ вдень 13 квітня повідомляли, що в Брянській області зазнали аварії два гелікоптери Мі-8, а також штурмовики Су-34 та Су-35. Екіпажі кожного з них загинули на місці.