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"Миттєва карма". В Офісі президента відреагували на падіння винищувачів і гелікоптерів у РФ

Михайло Подоляк
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента

Падіння двох винищувачів і двох гелікоптерів у Росії 13 травня – це "справедливість та миттєва карма". Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, повітряні судна мали завдати ракетно-бомбового удару по цивільному населенню Чернігівської області України. 

"Авіагрупу було знищено "невстановленими особами". Справедливість як вона є та миттєва карма… "Вбивці на крилах" були знищені до скоєння чергового злочину", – висловився радник голови ОП.

Російські ЗМІ вдень 13 квітня повідомляли, що в Брянській області зазнали аварії два гелікоптери Мі-8, а також штурмовики Су-34 та Су-35. Екіпажі кожного з них загинули на місці.

Автор:
Артем Ющенко