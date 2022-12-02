Парламентська комісія допомогла покарати рейдерів та повернути власнику землю вартістю $10 млн, - нардеп

Парламентська комісія з питань захисту прав інвесторів допомогла повернути землю у Київській області вартістю $10 млн, яку намагались вкрасти рейдери через "чорного" нотаріуса.

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Про це розповіла народна депутатка, голова комісії Верховної Ради з захисту прав інвесторів Галина Янченко.

За словами Янченко, напередодні війни земля, на якій планується будівництво ЖК Urban Kozin, стала предметом атаки рейдерів, і була продана за підробленими документами за участю нотаріуса Олександра Левашова.

Тож власник землі бізнесмен Микита Самусєв звернувся до Парламентської спецкомісії, яку вона очолює, і після розгляду питання комісією справа почала активно рухатись.

"Зокрема, комісія звернулась до Антирейдерської комісії Мінюсту, а також порушила питання перед Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату питання щодо скасування свідоцтва нотаріусу Левашову, який за підробленими документами змінив власника землі в державних реєстрах", – розповіла Янченко.

Мінюст скасував незаконні реєстраційні дії із фіктивного продажу 8 ділянок землі та вніс зміни у реєстри. А нотаріус Олександр Левашов рішенням кваліфікаційної комісії нотаріату у вересні цього року був позбавлений ліцензії та права займатись нотаріальною діяльністю, повідомила депутатка.

Вже за місяць інвестор одержав перемогу у суді, підтвердивши своє право власності та скасувавши решту ланцюжка незаконних продажів ділянок.

"Я б хотіла, щоб кожен злочин проти власності в Україні був розслідуваний, а учасники рейдерських схем несли найжорсткіші покарання. Для нас важливо відстоювати права інвесторів і там, де система дає збої, оперативно приходити на допомогу і карати винних. Кожен такий успішний випадок наближає нас до правової держави, де бізнес буде впевненим, що зможе нормально працювати", - зазначила Галина Янченко.

Крім того, Парламентська комісія з питань захисту прав інвесторів звернулась до Мінюсту через дії ще одного державного реєстратора у цій справі. Мова йде про Олену Науменко, держреєстратора Томилівської сільради Білоцерківського району. За данними комісії, ця реєстраторка проводила низку фіктивних перепродажів викраденої землі, щоб закріпити "рейдерські успіхи" замовників. Наразі триває камеральна перевірка дій реєстратора Міністерством юстиції.