Португалія не підтримає заборону на видачу росіянам туристичних віз

Португалія виступає проти запровадження заборони видачу туристичних віз громадянам Росії. Про це повідомляє португальське видання ЄСО із посиланням на МЗС.

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"Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ. Португалія братиме участь в обговоренні, яке, зрештою, може відбутися на європейському рівні, з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав -членів ЄС, як ми завжди робили", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Португалії.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала ухвалити загальноєвропейське рішення про обмеження в'їзду до країн Шенгенської угоди для російських туристів. За її словами, неправильно, що росіяни можуть жити нормальним життям та подорожувати Європою, коли їхня країна веде агресивну війну.

У свою чергу, з аналогічним закликом виступила і прем'єр Естонії, яка також межує з РФ Кая Каллас. Зокрема, вона заявила, що відвідування Європи є "привілеєм, а не правом людини". Раніше Естонія заборонила громадянам РФ подавати заяви на отримання тимчасового посвідки на проживання або візи з метою навчання в Естонії.