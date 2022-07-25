Прокуратура оголосила про підозру в держзраді екс-глави МЗС Грищенка та екс-главу Мін'юсту Лавриновичу

Офіс генерального прокурора оголосив про підозру у державній зраді колишньому міністру закордонних справ Костянтину Грищенку, а також колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

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"За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми Президентом та Прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державної та економічної безпеки України, порушуючи Конституцію України, та міжнародними договорами України", без фактичного розгляду проекту Угоди між Україною та Російською Федерацією щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до нього, внаслідок таких дій у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років продовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та Севастополя замість виведення з України.

Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

У повідомленні не зазначено імен підозрюваних, проте на час підготовки Харківських угод МЗС очолював Костянтин Грищенко, а Мін'юст Олександр Лавринович.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Руслана Демченка було призначено на цю посаду 16 червня 2020 року. За часів Януковича він був заступником міністра закордонних справ. Саме його називають одним із авторів "Харківських угод".