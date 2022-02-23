Рада приняла закон о перераспределении денег из бюджета на нацбезопасность и оборону

Верховная Рада Украины 23 февраля проголосовала за проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины.

Соответствующий законопроект №7100 поддержали 347 народных депутатов.

Согласно документу, правительство Украины в течение трех месяцев может распределять средства с любой статьи государственного бюджета на национальную безопасность и оборону.

Внесенные изменения предполагают, что Кабмин не обязан согласовывать с комитетом Верховной Рады Украины по бюджету решения о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.

Отметим, такая норма уже есть в Бюджетном Кодексе (переходные положения, пункт, 22) в случае введения военного положения, но данным законом будет позволено ее применить и на данный момент.

Также теперь правительство может принимать решения о порядке применения и размерах государственных социальных стандартов и гарантий исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

"Закон гарантирует, что в условиях обострения военной угрозы государство максимально и оперативно использует все возможности для обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону", - говорится в пояснительной записке к закону.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и действует в течение трех месяцев.

Такое решение было принято после того, как Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", а российский президент Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает территорию этих образований в качестве всей территории Донецкой и Луганской областей и что "все спорные вопросы должны быть решены между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", хотя в Кремле и осознают, что это сейчас невозможно.

Накануне Совет федераций РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. Официально, однако, о вводе армии на территорию ОРДЛО пока РФ не объявляла.