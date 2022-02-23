Рада ухвалила закон про перерозподіл грошей з бюджету на нацбезпеку та оборону

Верховна Рада України 23 лютого проголосувала за проєкт закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

Відповідний законопроєкт №7100 підтримали 347 народних депутатів.

Згідно з документом, уряд України протягом трьох місяців може розподіляти кошти з будь-якої статті державного бюджету на національну безпеку та оборону.

Внесені зміни припускають, що Кабмін не зобов'язаний погоджувати з комітетом Верховної Ради України щодо бюджету рішення про перерозподіл видатків бюджету та надання кредитів із бюджету.

Зазначимо, що така норма вже є у Бюджетному кодексі (перехідні положення, пункт, 22) у разі запровадження військового стану, але цим законом буде дозволено її застосувати і на даний момент.

Також тепер уряд може приймати рішення про порядок застосування та розміри державних соціальних стандартів та гарантій виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування.

"Закон гарантує, що в умовах загострення військової загрози держава максимально та оперативно використовує всі можливості для забезпечення здійснення видатків на національну безпеку та оборону", — йдеться у пояснювальній записці до закону.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та діє протягом трьох місяців.

Таке рішення було ухвалено після того, як Росія визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР", а російський президент Володимир Путін заявив, що РФ розглядає територію цих утворень як всю територію Донецької та Луганської областей і що "всі спірні питання мають бути вирішені між київською сьогоднішньою владою та керівництвом цих республік", хоча у Кремлі й усвідомлюють, що це зараз неможливо.

Напередодні Рада федерацій РФ дозволив використати російські збройні сили там. Офіційно, однак, про введення армії на територію ОРДЛО поки що РФ не оголошувала.