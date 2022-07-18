Рада ухвалила законопроект, що дозволяє безкоштовну передачу водоканалів у комунальну власність

Верховна Рада ухвалила загалом законопроект №6060, який дозволяє безкоштовну передачу підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з державної у комунальну власність. Про це на своєму телеграмному каналі написав депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

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За ухвалення відповідного законопроекту проголосували 275 депутатів за мінімально необхідних 226.

У пояснювальній записці законопроекту сказано, що існуючі норми щодо передачі державного майна у сфері водопровідно-каналізаційного господарства значно звужують можливості органів місцевого самоврядування, визначаючи коло безоплатної передачі виключно окремими об'єктами інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного та газового господарства (включаючи мережі, споруди, обладнання).

При цьому децентралізація в Україні дозволяє органам місцевого самоврядування успішніше реалізовувати програми розвитку та модернізації комунальних підприємств, проте об'єкти державної власності у цьому питанні обмежені.

Ухвалення законопроекту спрямоване на удосконалення системи управління у сфері забезпечення водної безпеки держави, розширення можливостей органів місцевого самоврядування для забезпечення модернізації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №7531, який передбачає заборону примусового стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги на період воєнного часу.