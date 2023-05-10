Резніков анонсував проєкт із відновлення бійців, які перебувають на передовій

В Україні працюють над проєктом із декомпресії, тобто психологічної реабілітації військових, які перебувають на передовій. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає "Суспільне".

За його словами, наразі йдеться про пілотний проєкт, програма якого включає відновлення бійців протягом тижня.

"Це коли вони потрапляють у затишну атмосферу, де немає артилерійських вибухів, де можливо зустрітися з родиною. Паралельно – поговорити і попрацювати з військовими психологами. І цей тиждень дає можливість такого швидкого відновлення. І боєць повертається назад з відновленою спроможністю виконувати бойове завданння", – сказав Резніков.

Міністр зазначив, що робота відбувається за стандартами НАТО, і є певні потреби, які вирішуватимуться.

"Це додаткове фінансування. Потреба в коштах для проведення цієї психологічної реабілітації військовослужбовців і членів їх родин. І по-друге, нам потрібна база", – висловився він.

В рамках проєкту планується відкрити шість центрів психологічного відновлення, які будуть розташовані не далі, ніж 150-200 кілометрів від лінії фронту.

"Там, де недалеко треба виїжджати, бо це всього на тиждень. Щоб 2-3 години максимум вони в дорозі перебували, зустрілись з родиною, тиждень відновлення і повертались на поле бою", – пояснив урядовець.