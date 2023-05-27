"Росія нічого не здобуде і все програє". Зеленський анонсував масштабні пакети санкцій

Президент України Володимир Зеленський анонсував ще більш масштабні санкційні пакети і сильний з погляду співпраці з партнерами тиждень.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу", - зазначив президент.

За його словами, Київ продовжить санкційні кроки і вже на черзі є нові санкційні пакети – ще більш масштабні.

Також Зеленський подякував партнерам за допомогу, яку вони надають Україні, і анонсував "сильний з погляду співпраці з партнерами" наступний тиждень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 травня своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 51 фізичної та 220 юридичних осіб.