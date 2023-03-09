Росіяни посилюють фільтраційні заходи на окупованих територіях: у Міноборони пояснили, чого бояться рашисти

Умови проживання населення на тимчасово окупованих територіях України погіршуються. Росіяни, щоб не допустити протестні настрої, посилюють фільтраційні заходи та адміністративно-поліцейський режим.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"В більшості окупованих районів російські адміністрації не забезпечують функціонування необхідних елементів системи підтримки життєдіяльності людей. Для вирішення адміністративних, фінансових та інших проблем громадяни змушені звертатись до установ та закладів, які знаходяться виключно у великих містах регіону", - зазначила вона.

За її словами, при цьому командування російських окупаційних військ постійно ускладнює порядок переміщення між населеними пунктами.

Зокрема, наразі потрібно оформлювати дозвіл на переміщення. Так, у Сватівському районі Луганської області, окремих районах Херсонської та Запорізької областей громадян, у тому числі похилого віку та осіб з інвалідністю, змушують для отримання пенсій спочатку оформляти дозволи на переміщення до населених пунктів, у яких функціонують відповідні установи.

"Такий стан речей викликає невдоволення населення російською владою. З метою недопущення можливих протестних настроїв громадськості російські окупаційні війська ще більше посилюють так звані фільтраційні заходи та адміністративно-поліцейський режим", - додала Маляр.

Нагадаємо, що нещодавно Ганна Маляр повідомила про активізацію ворожої інформаційної кампанії щодо Бахмута Донецької області. Тоді вона зауважила, що ворог прагне деморалізувати українське суспільство та військових.