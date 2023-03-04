Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги: що отримає Україна (ФОТО)

Три літаки з гуманітарною допомогою відправила Україні Саудівська Аравія в рамках програми на 100 мільйонів доларів.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Серед допомоги - 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри, засоби гігієни", - зазначив він.

За його словами, допомогу розподілять в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 лютого в Києві провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія, принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Це був перший офіційний візит очільника МЗС Саудівської Аравії в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

В рамках візиту в Офісі Президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гуманітарної допомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.