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Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги: що отримає Україна (ФОТО)
Три літаки з гуманітарною допомогою відправила Україні Саудівська Аравія в рамках програми на 100 мільйонів доларів.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Серед допомоги - 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри, засоби гігієни", - зазначив він.
За його словами, допомогу розподілять в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 лютого в Києві провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія, принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Це був перший офіційний візит очільника МЗС Саудівської Аравії в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.
В рамках візиту в Офісі Президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гуманітарної допомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.