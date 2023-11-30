Справу про держзраду екснардепа Деркача передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 29 листопада скерувала до суду обвинувальний акт за матеріалами розслідування Національного антикорупційного бюро проти колишнього вже депутата Верховної Ради сімох (III-IX) скликань Андрія Деркача. Про це йдеться у повідомленнях антикорупційних відомств.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

В чому обвинувачують Деркача

Нагадаємо, що за даними слідства, обвинувачений в 2019-2022 роках одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України.

Зокрема, екснардеп вчиняв, як встановило НАБУ, дії, спрямовані на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

У липні 2022 року під час низки обшуків у Деркача виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність обвинуваченого, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

У зв’язку з переховуванням фігуранта за кордоном про підозру йому у вересні повідомили заочно. Також його оголосили у розшук. У жовтні Вищий антикорупційний суд заочно обрав Деркачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що в січні вже цього року президент Володимир Зеленський вирішив позбавити Деркача українського громадянства, через що той автоматично втратив мандат в парламенті. 12 травня за рішенням Зеленського Україна запровадила проти Деркача санкції. При цьому ще з вересня 2020 року він перебував під санкціями США, які трактували його діяльність як втручання у вибори в цій країні.