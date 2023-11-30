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Дело о госизмене экс-нардепа Деркача передали в суд
Специализированная антикоррупционная прокуратура 29 ноября направила в суд обвинительный акт по материалам расследования Национального антикоррупционного бюро против бывшего депутата Верховной Рады семи (III-IX) созывов Андрея Деркача. Об этом говорится в сообщениях антикоррупционных ведомств.
В чем обвиняют Деркача
Напомним, что по данным следствия, обвиняемый в 2019-2022 годах получил не менее 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.
В частности, экс-нардеп предпринимал, как установило НАБУ, действия, направленные на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.
В июле 2022 года в ходе ряда обысков у Деркача были обнаружены и изъяты материалы, свидетельствовавшие о длительной подрывной деятельности обвиняемого, его устойчивых связях с представителями страны-агрессора и коллаборантами.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В связи с бегством фигуранта за границу о подозрении ему в сентябре сообщили заочно. Также его объявили в розыск. В октябре Высший антикоррупционный суд заочно избрал Деркачу меру пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим, что в январе уже нынешнего года президент Владимир Зеленский решил лишить Деркача украинского гражданства, из-за чего тот автоматически потерял мандат в парламенте. 12 мая по решению Зеленского Украина ввела против Деркача санкции. При этом еще с сентября 2020 года он находится под санкциями США, которые трактовали его деятельность как вмешательство в выборы в этой стране.