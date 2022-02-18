СССР в 1991 году обещали нерасширение НАТО на Восток — СМИ

В Британском национальном архиве обнаружили архивный документ, в котором зафиксировано обещание, что НАТО не будет расширяться на восток. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Тему безопасности в Центральной и Восточной Европе обсуждали на встрече представителей министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991.

В то время политики в странах соцблока уже сигнализировали западным странам о желании вступить в НАТО. Но, по данным отмечает Der Spiegel, из протокола встречи следует, что США, Великобритания, Германия и Франция согласились с тем, что членство в НАТО восточноевропейцев будет "неприемлемым".

Представитель МИД ФРГ Юрген Хробог заявил: "Мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО". Эту позицию он согласовал с федеральным канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Хансом-Дитрихом Геншером.

"Мы дали понять Советскому Союзу — на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,— что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально", — сказал представитель США Раймонд Зайц.

Для укрепления стабильности и безопасность Центральной и Восточной Европы участники встречи собирались использовать двусторонние соглашения со странами региона и сотрудничество в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

При этом Россия также не выполняет взятые обязательства, в частности, о неизменности существующих в Европе государственных границ.

Напомним, РФ настаивает на отказе от дальнейшего расширения НАТО, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры Северооатлантичекосго альянса к состоянию на 1997 год.

В НАТО при этом категорически отказываются предоставить гарантии невступления Украины, настаивая на праве любой страны присоединиться к альянсу. Кроме того, НАТО прямо отказалось вывести свои силы из Болгарии и Румынии, как того хочет РФ.