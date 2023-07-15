У Нідерландах посадовцям заборонили користуватися AliExpress, CapCut та "ВКонтакте"

У Нідерландах через загрозу шпигунства чиновникам заборонили користуватися деякими додатками з Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Під заборону, зокрема, потрапили чат-застосунок Wechat, програма для редагування відео CapCut та російська соцмережа "ВКонтакте". Також посадовцям заборонено користуватися TikTok, але це рішення прийняли ще у березні.

До переліку потрапили розробки країн, які, за даними спецслужби AIVD, займаються шпигунством за допомогою соцмереж.

"Побоювання полягає в тому, що іноземні уряди можуть використовувати програми для доступу до даних клієнтів і використовувати їх для шпигунства. Серед іншого спецслужби можуть отримати списки контактів, місцезнаходження користувачів, фотографії та документи на пристрої", — пояснили в NOS.

Нагадаємо, останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади, США тощо.