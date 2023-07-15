В Нидерландах чиновникам запретили пользоваться AliExpress, CapCut и "ВКонтакте"

В Нидерландах из-за угрозы шпионажа чиновникам запретили пользоваться некоторыми приложениями из Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS.

Под запрет, в частности, попали чат-приложение Wechat, программа редактирования видео CapCut и российская соцсеть "ВКонтакте". Также должностным лицам запрещено пользоваться TikTok, но это решение было принято еще в марте.

В список попали разработки стран, которые, по данным спецслужбы AIVD, занимаются шпионажем с помощью соцсетей.

"Опасение заключается в том, что иностранные правительства могут использовать программы для доступа к данным клиентов и использовать их для шпионажа. Среди прочего спецслужбы могут получить списки контактов, местонахождение пользователей, фотографии и документы на устройстве", — пояснили в NOS.

Напомним, в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США.