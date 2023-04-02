У Вірменії вирішили не видавати Путіна суду в Гаазі

Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що країна прислухалася до побоювань Російської Федерації і може зробити так, щоб рішення Міжнародного конституційного суду не завдало шкоди відносинам між Вірменією і Росією.

Аршакян зазначив, що уряд країни ухвалив рішення приєднатись до Римського статуту в грудні 2022 року лише у відповідь на агресію Азербайджану щодо суверенних територій Вірменії, повідомляє видання "Арменпресс".

"Я маю на увазі, рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні", – розповів він.

Аршакян наголосив, що у Вірменії почули побоювання РФ, і можуть домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією.

Конституційний суд Вірменії визнав зобов'язання, закріплені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, такими, що відповідають Конституції Республіки Вірменія. Тепер влада Вірменії повинна виконувати ухвали МКС.

КС РВ опублікував своє рішення 24 березня – після тримісячного обговорення.

Окрім Вірменії, не планують розривати відносини з Росією за вказівкою інших країн і в уряді ПАР. З самого початкі війни ПАР зайняла нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Міжнародний кримінальний суд опублікував рішення щодо президента РФ 17 березня.