Уряд ліквідував Раду підприємців при Кабміні

Кабінет міністрів України ліквідував Раду підприємців при уряді з метою оптимізації консультативно-дорадчих органів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 3 квітня, повідомив 4 квітня представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, визнано, що з метою оптимізації консультативно-дорадчих органів, створених урядом, який втратив чинність постанову від 2008 року "Про створення Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України" та низку інших актів з питань, що стосуються діяльності Ради підприємців.

Раду підприємців при Кабінеті міністрів України заснували у 1993 році, у лютому 2008 року її роботу відновили після призупинення. Тривалий час підрозділ хотіли реформувати з метою перетворення в ефективний інструмент для державно-приватного діалогу, в рамках діяльності якого планували розглядати також питання малого і середнього підприємництва.

Рада провадила свою діяльність на основі взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, а також об'єднаннями підприємців та експертами. Її члени працювали на громадських засадах.