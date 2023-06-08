В окупації зростає кількість проукраїнського населення: росіяни проводять каральні акції

Вплив російських окупаційних адміністрацій на місцеве населення тимчасово окупованих територій України стрімко знижується, тому рашисти вдаються до проведення жорстких масових каральних акцій.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, вплив окупантів знижується через їх нездатність підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення місцевого населення.

Зокрема, у низці тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької та Херсонської областей місцеві мешканці демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційних адміністрацій, висловлюють недовіру до російської пропаганди.

Також серед громадян все більше поширюється правдива інформація про ситуацію на фронті та згубність наслідків російської окупації, зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення.

Тому окупанти для протидії таким тенденціям вдаються до масових каральних акцій.

Так, минулого тижня Кирилівка у Запорізькій області впродовж декількох днів була оточена російськими військами. Протягом цього часу там проводилась тотальна фільтрація місцевого населення, обшуки на об’єктах місцевої інфраструктури та у помешканнях громадян.

"Особливо ретельній перевірці підлягали громадяни, стосовно яких представниками ФСБ Росії була зібрана інформація (доноси) щодо підтримання проукраїнських позицій. У більшості випадків таких людей окупанти одразу затримували та вивозили для проведення допитів. Частина з них після допитів до місць постійного мешкання не повернулась, їхня доля наразі невідома", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що російські військові змушують перевізників і таксистів на тимчасово окупованих територіях доповідати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.