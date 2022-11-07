Зеленський допускає подальше примусове відчудження стратегічних підприємств державою

Президент Володимир Зеленський допускає нові рішення про відчудження державою стратегічних підприємств на потреби оборони під час війни. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Глава держави нагадав, що 7 листопада на засіданні Ставки верховного головнокомандувача було оголошено про таке рішення щодо "Мотор Січі", Кременчуцького автозаводу, "Укрнафти", "Укртатнафти" (Кременчуцький нафтопереробний завод) і Запорізького трансформаторного заводу.

"Деякі з них майже не працювали. Тепер працюватимуть усі. На оборону. Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури. Комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління. Я не виключаю також інших подібних рішень", - заявив президент.

Як вказав він у своєму Telegram-каналі, такі кроки, необхідні для держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби сектору оборони.

"У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", - додав глава української держави.

Нагадаємо, що, як вказав на брифінгу в понеділок секретар РНБО Олексій Данілов, продукція, яку виготовляють зазначені п'ять підприємств, критично необхідна для Збройних сил України та енергетичного сектору, тому вони мають забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час.

За словами Данілова, підприємства з цього переліку, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції, а робота тих, які не функціонували, буде відновлена і їхні працівники повернуться до виробничого процесу.