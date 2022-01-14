Зеленский на год продлил безвизовый режим для граждан Великобритании и Северной Ирландии

Президент Владимир Зеленский продлил указ “О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии”, сообщает сайт главы государства.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года", — говорится в тексте документа, обнародованного на сайте главы государства.

Указ вступит в силу со дня обнародования.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, по состоянию на декабрь 2021 года граждане Украины имеют право въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира. Безвиз распространяется на 108 государств и территорий, в 52 страны въезд происходит по упрощенной процедуре электронной визы или визы по прибытии.

Из-за "брекзита" Зеленский уже продлевал британцам безвиз на год в начале 2020 года, а когда этот срок подошел к концу, снова внес изменение в указ. Тогда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что это делается с учетом стратегического характера украинско-британских отношений.

Безвизовый въезд для британцев в числе прочих "граждан стран-членов Евросоюза" Украина разрешила еще в 2005 году. Однако когда Великобритания вышла из ЕС, это потребовало принятия Украиной дополнительных шагов для сохранения такой практики. С 1 января 2021 года выход Великобритании из Евросоюза был завершен. Окончательное соглашение об урегулировании последствий такого шага властям Британии и ЕС удалось подписать лишь за неделю до того.

В октябре 2021 года Сербия увеличила срок разрешенного пребывания украинцев на своей территории. А в конце 2021 года Кабинет министров утвердил проект соглашения с правительством Сейшельских островов о взаимной отмене визовых требований.