Безпека, комфорт та ком'юніті – ТОП-3 запити покупців житла в умовах війни

За два роки війни потреби та запити українців щодо житла суттєво змінились. Якщо раніше покупці в першу чергу звертали увагу на локацію та престижність району, то зараз на перший план виходять безпека, комфорт та можливість бути частиною дружньої спільноти.

Про це розповів CEO девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

"Війна – це в першу чергу про безпекові питання. Якщо в пандемію ми всі воліли соціально дистанціюватись одне від одного, то зараз людей дійсно цікавить, хто живе з тобою на сходовій клітині, які цінності у твоїх сусідів, формується сталий запит на ком'юніті всередині комплексу", - зазначає Мехтієв.

За його словами, сучасні покупці також приділяють велику увагу комфорту та ергономіці планувальних рішень. Досвід перебування на карантині та в укриттях показав, наскільки важливо мати функціональний та зручний простір.

"Спочатку пандемія коронавірусу підсвітила важливість ергономіки планувальних рішень, коли в квартирі грамотно поділений простір на приватний та загальний, є різні функціональні зони і так далі, згодом це відчуття посилило повномасштабне вторгнення", - пояснює СЕО компанії ENSO.

Мехтієв переконаний, що в умовах війни виграє той житловий продукт, який своїм наповненням, концепцією та рішеннями формує коло однодумців, об'єднує людей зі спільними цінностями.

"Багатоквартирні будинки – це про співіснування, уміння взаємодіяти та домовлятись. Успіх житлового комплексу залежить від його здатності створювати спільноту мешканців, які поділяють однакові погляди та принципи", - підсумовує він.

ДОВІДКА

ENSO – заснована у 2017 році українська девелоперська компанія, в основі діяльності якої стоїть розробка, будівництво та управління проектами у сфері житлової та комерційної нерухомості.

З першого дня роботи компанія реалізовує найсміливіші архітектурні рішення, використовуючи передові технології та кращі вітчизняні й зарубіжні будівельні матеріали. Компанія зводить житлові комплекси загальною площею близько 400 тис. кв.м: Diadans, Перша колекція Poetica, Друга колекція Poetica та Fjord.

Компанія ENSO першою в Україні сертифікувала житловий комплекс за міжнародними екологічними стандартами. У 2020 році Diadans пройшов сертифікацію BREEAM International New Construction, яка включає оцінку енергоефективності, впливу будівлі на навколишнє середовище, безпеки для мешканців та відвідувачів, використання екологічних матеріалів для будівництва, зручності транспортної інфраструктури та ін.

Місія компанії – змінювати ринкові шаблони, формувати нові стандарти якості та підходи в архітектурі, що покликані не лише дарувати комфорт, затишок і безпеку власникам та інвесторам, а й значно покращити вигляд міста.