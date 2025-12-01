Де купити нерухомість вигідніше: Польща, Німеччина чи Іспанія

Європа пропонує українцям три стратегії інвестування в нерухомість: висока прибутковість в Іспанії, надійна стабільність у Німеччині або зручна близькість Польщі. Чим відрізняється кожна стратегія та що мають враховувати українські інвестори – читайте на Delo.ua , онлайн порталі про бізнес, економіку та технології.

Іспанія: прибутковість, клімат та статус резидента

Українці все частіше обирають нерухомість в Іспанії, і це не дивно: тут поєднуються чудовий клімат та висока прибутковість. Є прогнози, що дохід від житлової нерухомості може досягати 10% на рік. І це один із найкращих показників у Європі для інвестицій. Переваг інвестицій в іспанську нерухомість чимало.

Високий дохід від оренди

Завдяки великій кількості туристів попит на житло тримається на високому рівні практично цілий рік. До того ж, сам ринок нерухомості невпинно зростає і тому придбане житло можна буде продати з непоганою націнкою у майбутньому.

"Золота віза"

При купівлі об'єкта вартістю понад 500 000 євро можна отримати статус резидента (ВНЖ). Це досить відчутна перевага для громадян країн, які не є членами ЄС. При тому, що власник нерухомості може залишатися в країні на будь-який термін.

Ціни та локації

Середня ціна квадратного метра в Іспанії становить близько 2500 євро. Проте розкид цін значний: від дешевої нерухомості (близько 600 євро/м² у місті Вільярробледо) до дорогих пропозицій у Барселоні та Мадриді (4000 євро/м² і вище).

Додаткові витрати

Супутні платежі та податки під час купівлі становлять 10-15% від вартості об'єкта плюс щорічний податок на майно (0,4-1,1% від кадастрової вартості на майно.

Тож нерухомість в Іспанії – ідеальний варіант, якщо ви хочете отримувати дохід від оренди, самі відпочивати на морі та ще й отримати дозвіл на проживання в ЄС.

Німеччина: надійність, стабільність та висока вартість

Німеччина рахується, як найбезпечніший варіант для інвестицій. Економіка найсильніша в Європі, понад 50% населення орендує житло (а не купує), тому попит на оренду стабільний. Плюс ціни на нерухомість зростають: за рік на 13%.

Стабільність ринку

Прибуток тут приходить від зростання цін на житло, а не від високих доходів з оренди. Ціни конкурентніші, ніж у Британії чи Австрії, економіка найсильніша в Європі, а іпотека доступна з фіксованими ставками.

Ціни

Середня ціна на німецьку нерухомість становить близько 4500 євро/м². Найдорожча знаходиться в Мюнхені (до 8300 євро/м² у центрі), тоді як дешева нерухомість в Німеччині (від 3700 євро/м²) доступна у таких містах, як Ессен і Дортмунд.

Податки та витрати

Супутні платежі при купівлі високі та можуть сягати понад 15% від вартості об'єкта (податок на передачу, нотаріальний збір, реєстраційний внесок). Після цього власнику доведеться щорічний податок на нерухомість (0,35% від оціночнох вартості, тобто 500-1000 євро). Плюс не забуваймо і про утримання: в середньому це може обійтися в 20% середнього щомісячного доходу (180-280 євро на місяць).

Недоліки

На відміну від Іспанії, купівля нерухомості в Німеччині не спрощує отримання посвідки на проживання чи німецького громадянства.

Німеччина підходить інвесторам, які хочуть зберегти та примножити капітал на довгі роки. Варто бути готовим до високих цін та додаткових витрат, але якщо вам не потрібне спрощене отримання ВНП – це ідеальний варіант. До того ж, тут не потрібні якісь додаткові дозволи, а

Польща: близькість, доступність та орендний потенціал

Польща приваблює українців близькістю та великою діаспорою. Але на початку 2025 року ситуація неоднозначна: у Варшаві ціни на вторинному ринку падають, а в Кракові та Вроцлаві – навпаки, ростуть.

Ціни на купівлю

Середня ціна квадратного метра для квартири в Польщі у Варшаві становить близько 3375 євро, у Кракові – 3050 євро.Це значно дешевше, ніж у Берліні (близько 4 500 євро), але може бути дорожче, ніж в деяких регіонах Іспанії.

Орендний ринок

Ринок оренди в Польщі стабільно зростає – орендні ставки підвищилися на 3,4-6,4%. Проте для більшості людей орендувати житло все ще значно вигідніше, ніж купувати.

Тому що різниця між щомісячними орендними платежами та виплатами за іпотекою досягає в середньому 42%. Простіше кажучи, купівля з іпотекою коштуватиме майже вдвічі дорожче, ніж оренда того самого житла.

Прибутковість

Орендний дохід у великих містах Польщі становить близько 4% річних після вирахування всіх витрат. Це пристойний результат для інвестицій, хоча й не рекордний порівняно з іншими країнами.

Нерухомість у Польщі – хороший вибір для тих, хто вже живе або працює в країні і хоче отримувати стабільний дохід від оренди. Але не варто розраховувати на дуже високу прибутковість від перепродажу чи здавання житла.

Вибір країни для інвестицій у нерухомість залежить від того, чого ви хочете досягти. Якщо мета – високий дохід та можливість отримати дозвіл на проживання, обирайте Іспанію. Якщо бажаєте надійно зберегти капітал, тоді Німеччина буде найкращим варіантом, хоча ціни там високі й міграційних переваг немає.

А якщо цікавить близькість до України та збалансовані інвестиції без надвисоких прибутків – зверніть увагу на Польщу. При цьому українським інвесторам важливо враховувати не тільки ціну квартири, а й податки та законодавчі особливості кожної країни.