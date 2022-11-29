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Фонд енергоефективності за перший тиждень роботи отримав від ОСББ 25 заявок
За перший тиждень із моменту відкриття Фонд енергоефективності України отримав близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі з відновлення житла з бюджетом €5 млн, наданих ЄС. Про це повідомив директор фонду Єгор Фаренюк, передає Інтерфакс-Україна. Програма передбачає повну компенсацію ремонтів багатоквартирних будинків, пошкоджених обстрілами РФ.
За його словами, фонд прийматиме заявки доти, доки не вичерпаються надані ЄС гроші в рамках проєкту. За його підрахунками, середня вартість проєктів відновлення житла становить 2,8 млн грн (близько €70 тис.). Він додав, що ОСББ отримує 70% вартості проєкту авансом після надання першої заявки.
Сама заявка, згідно з умовами, має включати рішення зборів ОСББ не менше ніж 51% голосів на участь у програмі, звіт про технічне обстеження, дефектний акт, договір із підрядною організацією, а після закінчення проєкту, який потрібно завершити протягом шести місяців з моменту отримання першого траншу, оплачується залишок його вартості.
Водночас Фаренюк уточнив, що остаточну суму може бути зменшено, виходячи з реальних результатів реалізації того чи того проєкту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Протягом війни завершено реалізацію 65 проєктів із модернізації житла та ще 77 проєктів перебувають у стадії завершення, заявки на які було подано до 24 лютого. "Загалом у нас 228 завершених проєктів, більшість яких завершена або завершується вже після початку війни. Ми продовжуємо фінансування поданих до війни заявок", – зазначив Фаренюк.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за останні дев'ять місяців армія РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні, 97% російських цілей – цивільні. Втім, загалом російські окупаційні війська пошкодили вже близько 32 тис. цивільних об’єктів та понад 700 об’єктів критичної інфраструктури.