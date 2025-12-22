Найвигідніше житло в Європі: топ-5 країн для українців, де квартири ще доступні

Ціни на квартири в Європі постійно зростають, що характерно для ринку нерухомості. Проте, навіть при цінових стрибках європейське житло не стає автоматично “недосяжною мрією”. Є навіть міста, де житло коштує дешевше, ніж у Києві чи Львові. Тож це шанс для українців інвестувати в нерухомість за кордоном. При виборі нерухомості важлива не лише ціна, а й Індекс доступності Deloitte — співвідношення вартості житла до місцевих зарплат. Це допоможе інвестувати розумно. Читайте на Delo.ua ,ільше про найдоступніші ринки нерухомості в Європі для українців.

П'ять країн з найбільш доступними цінами на житло

Наразі можна виділити п'ять країн Європи, де житло найдешевше і набагато доступніше, ніж в тому ж Амстердамі чи Мюнхені.

Болгарія і житло з виглядом на море

Болгарія пропонує, мабуть, найдешевші квартири в Європі серед країн ЄС. Середня ціна за квадратний метр на вторинному ринку становить € 630-800.

Навіть у столиці, Софії, ціна за м² рідко перевищує € 2 000 Наприклад, у Варні можна знайти однокімнатну квартиру площею 31 м² за € 19 500. Болгарія також приваблива низькими податками на нерухомість (0,15-0,3% від ціни) та розвиненою туристичною інфраструктурою.

Історичний вайб та доступні ціни Румунії

Румунія, де середня ціна за квадратний метр по країні становить € 700-1000. Навіть у Бухаресті ціни тримаються на рівні € 1200-1500 за м². За € 28 000–35 000 євро можна купити квартири площею 35 м² у таких містах, як Ясси.

Середземноморський потенціал Албанії

Албанія – одна з найбільш популярних країн для відпочинку на березі Адріатичного моря, і її туристичний потенціал лише зростає.

Середня ціна на квартири в Європі тут становить €600-900 за квадратний метр. У курортному місті Дуррес можна придбати 35 м² за 25-30 тис. євро.

Близька та перспективна Польща

Українці в 2024 році купили в Польщі найбільше житла серед усіх іноземців. Хоча у Варшаві ціна за м² може сягати € 2000 євро, за її межами можна знайти удвічі нижчу ціну.

Наприклад, у Лодзі однокімнатна квартира в Європі площею 35 м² стартує від € 40 000. Польща має розвинену інфраструктуру та високий орендний потенціал.

Купити квартиру в Латвії – інвестувати в житло в Шенгенській зоні

У Ризі ціни на квартири в Європі в новобудовах починаються від € 1500 за квадратний метр. Проте за межами столиці можна придбати помешкання від €300 євро за м². У Даугавпілсі однокімнатна квартира площею 30 м² коштує від 12 тис. євро.

Індекс доступності де житло "б'є" по гаманцю найменше

Міжнародна компанія Deloitte розрахувала Європейський індекс нерухомості 2025 року, який показує доступність житла через співвідношення ціни квартири до середньої річної зарплати. Це допомагає зрозуміти, де інвестиція буде найвигіднішою з урахуванням місцевих доходів.

Чим нижчий індекс, тим швидше середньостатистичний мешканець може накопичити на власне житло. Якщо індекс становить 5, це означає, що потрібно п'ять річних зарплат для купівлі стандартної квартири площею 70 м². За даними Deloitte, найдоступнішими європейськими містами у 2025 році стали Одензе в Данії та Турін в Італії з показником 4,9 річних зарплат, а також Манчестер із показником 5,3 роки. Серед країн, описаних вище, Румунія посідає четверте місце в Європі за доступністю житла.

Для порівняння, у найдорожчих європейських містах індекс сягає критичних значень: в Амстердамі потрібно 15,4 річних зарплат, в Афінах — 15,3, а в Празі — 15,0 років.

Тобто, навіть при стабільних доходах купівля житла в таких містах залишається складним завданням. Тому українським інвесторам варто звертати увагу не лише на абсолютну ціну квадратного метра, а й на співвідношення з місцевими зарплатами — адже саме це визначає реальну доступність житла та потенціал для здачі в оренду.