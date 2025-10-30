Як ритейл трансформує комерційну нерухомість в Україні?

Український ринок комерційної нерухомості переживає фундаментальну трансформацію, і головним архітектором цих змін виступає ритейл. Це сектор, який останніми роками став одним із ключових драйверів розвитку міської інфраструктури. Воєнні реалії, кардинальна зміна споживчих звичок та масштабні демографічні зрушення змусили девелоперів переглянути усталені підходи до формування торгових просторів. Сьогодні комерційна нерухомість розвивається в тісному симбіозі з ритейлом, який диктує не лише формати та локації нових об'єктів, але й їхню функціональну наповненість. Редакція Delo.ua проаналізувала актуальні тренди ринку та з'ясувала, як торгівля змінює обличчя української комерційної забудови.

Ритейл як комплексна екосистема

Сучасний ритейл це набагато більше, ніж просте продавання товарів через прилавок. Це складна багаторівнева система, що органічно поєднує логістичні ланцюги, унікальний клієнтський досвід та вишуканий маркетинг.

У складних воєнних умовах український ритейл продемонстрував вражаючу гнучкість та адаптивність. Бренди активно скорочують торгові площі, відмовляючись від гігантських флагманських магазинів на користь компактних форматів "біля дому".

Революція форматів: від мегамолів до локальних хабів

За даними масштабної галузевої конференції RAU Expo 2025, внутрішня міграція населення у відносно безпечні області України кардинально змінила географію попиту на комерційну нерухомість. Традиційна столична концентрація поступається місцем регіональному розвитку.

Замість колосальних торгово-розважальних центрів площею понад 50 тисяч квадратних метрів девелопери масово створюють принципово нові формати.

Ритейл-парки – одноповерхові торгові комплекси площею 10-20 тисяч м² з власними паркінгами та зручним автомобільним доступом.

Районні торгові центри – компактні об'єкти площею 5-10 тисяч м², розташовані в межах спальних районів.

Neighbourhood centers — невеликі торгові хаби, розраховані на щоденні потреби жителів найближчих будинків.

Філософія цих форматів проста та ефективна: забезпечити базові потреби мешканців у межах 15-хвилинної транспортної або пішої доступності.

Столичні реалії: комерційна нерухомість Київ у новій парадигмі

Попри певне зниження загальної ділової активності через воєнний стан, комерційна нерухомість Києва демонструє стійкий та високий попит з боку якісного бізнесу. Компанії шукають комплексні рішення, що відповідають новим реаліям.

Ключовими критеріями вибору комерційних приміщень у столиці стали безпека локації, автономне енергозабезпечення, транспортна доступність до метро, а також близькість до житлових масивів.

Водночас столичні девелопери активно експериментують з гібридними форматами, поєднуючи торговельні площі з офісними та сервісними зонами. Комерційна нерухомість – це вже не монофункціональні торгові коробки, а багатошарові простори. Вони можуть бути представлені, як торгові зони, офісні простори, сервісні хаби.

Такі простори дозволяють власникам швидко адаптуватися до динамічних змін у поведінці споживачів та розподілити джерела доходу, знижуючи інвестиційні ризики.

Куди рухається ринок

За оцінками провідних галузевих експертів Retail & Development Advisor, структура нового комерційного будівництва в Україні зазнала драматичних змін. У 2025 році частка ритейл-парків у портфелі нових девелоперських проєктів сягнула 40% проти 10% роком раніше. Стрімке зростання популярності ритейл-парків пояснюється простими економічними чинниками.

Менші інвестиції : вартість будівництва в 2-3 рази нижча порівняно з класичними ТРЦ.

Коротші строки окупності : типовий термін повернення інвестицій становить 5-7 років проти 10-15 років у великих моллах.

Нижчі операційні ризики : менша залежність від якірних орендарів та економічних циклів.

Швидше будівництво : від проєкту до відкриття проходить 12-18 місяців.

Водночас великі торгово-розважальні центри не зникають з ринкової карти і залишаються актуальними у великих містах з населенням понад 500 тисяч осіб. Такі об'єкти залучають стабільний потік відвідувачів, які розглядають походи до ТРЦ як форму дозвілля, а не лише як шопінг.

Нова економічна географія країни

Український ритейл став каталізатором модернізації всього сектору комерційної забудови, змушуючи девелоперів мислити по-новому та діяти швидше. Для учасників ринку це одночасно виклик і унікальний шанс: компанії, які зможуть запропонувати гнучкі рішення, орієнтацію на специфічні локальні потреби та функціональну різноманітність.

У результаті цих трансформацій комерційна нерухомість поступово перетворюється з простої торгової інфраструктури на інтегрований міський простір.