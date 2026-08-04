Нові магазини в Україні: хто інвестує в розвиток ритейлу та розширює мережі

Команда Delo.ua проаналізувала свіжі дані щодо динаміки відкриття магазинів в Україні за I квартал 2026 року та з'ясувала, які мережі найактивніше розширюються, у яких регіонах зосереджена нова роздрібна торгівля і чому дедалі більше операторів ритейлу роблять ставку на формат ритейл-парків.

Скільки нових магазинів відкрилося за квартал

За даними щомісячного опитування Retail Association of Ukraine (RAU) серед 107 членів асоціації, станом на квітень 2026 року у восьми основних галузях ритейлу працювало 25 599 торговельних точок. Мова йде про продовольчий і непродовольчий сегменти, аптечну торгівлю, fashion, техніку й електроніку, мережі АЗК, ювелірну торгівлю та DIY-напрям.

За січень–березень мережі відкрили 569 магазинів, тоді як закрилося 252. Таким чином, чистий приріст склав 317 об'єктів. Найбільша концентрація торгівлі традиційно припадає на Київ та область: це 6116 магазинів.

Динаміка українського ритейлу за І квартал 2026 року

Інфографіка: rau.ua

Далі йдуть Дніпропетровська та Львівська області, де зосереджено понад 2000 торговельних точок у кожній, а понад 1000 магазинів мають Одеська та Харківська області. За оцінкою RAU, основна хвиля відкриттів у 2026 році припала на другу половину лютого, а загальна динаміка розвитку мереж лишається позитивною.

Хто найактивніше розширює мережі в продовольчому ритейлі

Найбільш динамічним сегментом залишається продовольчий ритейл: 5707 магазинів, або 22% від загальної кількості точок, представлених у форматах від гіпермаркетів до магазинів біля дому.

Динаміка продовольчого ритейлу за І квартал 2026 року

Інфографіка: rau.ua

За квартал відкрилося 125 продуктових магазинів, а закрилося втричі менше: лише 41. Найбільша кількість продуктових магазинів зосереджена в Києві та області (1922), а також у Львові та Дніпрі.

Серед лідерів за темпами розширення:

Сімі (мережа convenience-маркетів компанії «Клевер Сторс», Луцьк) — 40 нових магазинів у західних областях;

АТБ — 10 нових магазинів як найбільший національний FMCG-оператор;

Novus — 2 нові супермаркети та 6 мінімаркетів Мі Маркет у столичному регіоні;

Pizza Day — 14 нових локацій у сегменті take away, продовжуючи динамічне масштабування по всій країні.

Водночас експансія супроводжується логістичними ризиками, пов'язаними з війною. За інформацією компанії «Клевер Сторс», 1 квітня 2026 року її логістичний центр у Луцьку, що обслуговує мережі Сімі та Сім23, зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки. Тоді постраждало близько 75% складської інфраструктури, хоча всі магазини продовжили роботу у звичайному режимі.

Це вже друге масштабне пошкодження складів компанії: попередній удар стався у грудні 2025 року.

Подібна атака сталася й на розподільчий центр мережі Varus, унаслідок якої, за повідомленням компанії, загинули та отримали важкі поранення працівники, через що можливі затримки поставок та обмеження асортименту. На тлі активної експансії великих операторів окремі локальні мережі стикаються зі складними економічними умовами роботи.

Непродовольчий, fashion- та паливний сегменти ритейлу

У непродовольчому сегменті (5445 магазинів, 21% ринку) лідерство утримує мережа Аврора, яка відкрила 59 точок. За словами СЕО Аврори Тараса Панасенка, у першому кварталі 2026 року виторг мережі зріс до 16,1 млрд грн з ПДВ, а це на 27% більше проти аналогічного періоду 2025 року.

Динаміка непродовольчого ритейлу за І квартал 2026 року

Інфографіка: rau.ua

Слідом ідуть Eva (13 нових магазинів) та вінницька мережа Blisk, відома раніше під назвою «Шик і Блиск» (9 точок). Найбільша кількість непродовольчих магазинів зосереджена в Києві, Дніпрі та Одесі, тоді як на Дніпропетровщині приросту нових мереж не фіксується.

Помітну динаміку демонструє й fashion-ритейл, представлений 885 магазинами. Це на 24 точки більше, ніж на початку року. Польська мережа Sinsay відкрила 22 точки, а український бренд Sezon додав 12 нових магазинів. Найбільша кількість fashion-магазинів зосереджено у Києві, Дніпрі та Львові, тоді як чистий приріст точок фіксується в Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Динаміка fashion-ритейлу за І квартал 2026 року

Інфографіка: rau.ua

У паливній роздрібній торгівлі мережі АЗК серед членів RAU за квартал поповнилися на 120 заправок, з яких 116 припадає на компанію UPG, яка нарощує частку ринку через оренду й ребрендинг уже наявних заправок — стратегію, що дозволяє швидко й з меншими витратами збільшувати мережу. За кількістю АЗК лідирує столичний регіон (387), випереджаючи Львів (245) та Дніпро (150), хоча найбільший приріст нових заправок зафіксовано саме у Львові (+13) та на Рівненщині (+20).

Динаміка паливного ритейлу за І квартал 2026 року

Інфографіка: rau.ua

Стабільну динаміку показує аптечна торгівля. Так, станом на березень 2026 року в Україні працювало 18 078 аптек, з яких 8690 припадає на компанії-члени RAU. За квартал відкрилося 148 нових аптек, а закрилося 90. Найбільше аптек зосереджено:

в столичному регіоні (1928),

у Дніпрі (864),

Харкові (620),

Львові (583),

та Полтаві (447).

При цьому найбільше нових точок з'явилося саме в Дніпрі — 40, хоча й закрилося там чимало (34); у Києві додалося 19 нових аптек проти 11 закритих, а на Львівщині співвідношення становило 11 проти 9.

Динаміка аптечного ритейлу за І квартал 2026 року

Інфографіка: rau.ua

Сегмент техніки й електроніки залишається значно скромнішим за обсягом, тобто не більше 7% від загальної кількості магазинів ритейлу. У березні 2026 року в Україні працював 1811 магазин цього профілю: за квартал відкрилося 27 нових точок, а закрилося 23.

Динаміка ритейлу техніки та електроніки за І квартал 2026 року

Інфографіка: rau.ua

Мінімальний чистий приріст зафіксовано в Києві (+5), Дніпрі (+3), Одесі (+1) та на Житомирщині (+2). Саме ці регіони лишаються лідерами за кількістю працюючих магазинів. Серед мереж найактивніше відкривала нові локації Yabluka (6 точок), а також магазини мобільних операторів lifecell (+5) і Київстар (+7).

Ритейл-парки як новий формат для розширення мереж

Паралельно з відкриттям окремих магазинів в Україні набирає обертів формат ритейл-парків. Тобто таких торговельних комплексів у передмістях із окремими входами та великим паркінгом.

За оцінкою CEO девелоперської компанії RDA Андрія Лотоцького якою він поділився з Kyivstar Business Hub Джерело, тенденція зростання кількості ритейл-парків має загальноєвропейський характер:.

«Тенденція зростання кількості ритейл-парків — загальноєвропейська. Наприклад, на весняному форумі у Варшаві було представлено 37 нових майбутніх торговельних об'єктів, і всі 37 — це ритейл-парки. У нас регіони ще не так насичені професійними торговими площами, як в Європі, тому ще є потенціал для розвитку».

За словами Лотоцького, ритейл-парки приваблюють орендарів нижчою орендною ставкою (в середньому це $5–7 за кв. м), а також швидшою окупністю інвестицій: приблизно 6–7 років проти 10 і більше років у класичних ТРЦ, і більшою гнучкістю у плануванні простору та формуванні складу орендарів. Серед проєктів, що вже працюють або будуються в Україні:

Retail Park Bucha (13 200 кв. м) — усі площі зайняті, виторг один із найкращих у регіоні;

Obriy Trypil у м. Українка (3 500 кв. м) — повне заповнення, наявне бомбосховище, трафік на рівні великих ТРЦ;

Obriy Vyshhorod — на етапі будівництва, якірні орендарі Сільпо, Sinsay, Jysk;

Obriy Tatariv біля Буковелю — якірні орендарі Jysk, супермаркет Torba, розважальний центр «Країна Мрій»;

Silver Park Mukachevo, Retail Park у Давидові та ROAD PARK у Винниках — заплановані до відкриття протягом 1–2 років.

Розвитком цих об'єктів займаються девелопери Building Development, Alterra Group, RDA, UTG та Urban Experts.

Під час дискусій на RAU Expo 2026 представники девелоперських компаній також відзначали зміну географії розвитку торговельної нерухомості.

Так, якщо раніше основний фокус був на великих містах, то тепер дедалі більше нових проєктів реалізуються у районних центрах і передмістях. Адже там попит на сучасні торгові площі залишається високим, а конкуренція — нижчою.

Що показав ритейл у другому кварталі

За попередніми підсумками RAU, у II кварталі 2026 року темпи розширення мереж не сповільнилися. За квартал оператори ритейлу відкрили 576 магазинів і закрили 244, що забезпечило чистий приріст у 332 торговельні точки: навіть трохи вищий, ніж у першому кварталі, коли приріст становив 317 об'єктів.

Загалом серед членів асоціації станом на кінець кварталу працювало 25 365 магазинів, а оптова та роздрібна торгівля забезпечили 15,9% усіх податкових надходжень до державного бюджету за перше півріччя 2026 року.

RAU також повідомила, що за перше півріччя 2026 року 106 найбільших ритейлерів відкрили 1162 магазини та закрили 545, а чистий приріст становив 617 торговельних об'єктів. Це окрема вибірка, яка охоплює найбільших гравців ринку, тому напряму порівнювати її з квартальними даними по 107 членах асоціації некоректно. Детальну аналітику за сегментами та регіонами за II квартал RAU поки не оприлюднила.

Загальна картина свідчить, що попри воєнні ризики український ритейл продовжує розширювати мережі та запускати нові формати торговельної нерухомості. Найактивніше розвиток триває у столичному регіоні, а також у західних і центральних областях, де відкриваються як окремі магазини, так і нові ритейл-парки.