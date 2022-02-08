Суд признал банкротом сеть супермаркетов "Фуршет"

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру в отношении дочернего предприятия "Ритейл Центр" (Днепр). Как говорится в решении суда от 13 января, ликвидатором назначен арбитражный управляющий Евгений Шиман.

Напомним, что процедура банкротства "Ритейл Центра", владеющего сетью супермаркетов "Фуршет", была начата год назад — 18 января 2021 года.

Процедура была начата по иску от финансовой компании "Финворк" (Киев), выкупившей долг "Ритейл Центра" компании "Моден Трейд", предоставившей беспроцентный кредит в размере 7,945 млн грн, из которых "Ритейл Центр" вернул в отведенный срок (до 20 февраля 2020 года) лишь 100 тысяч грн. Помимо этой компании кредиторами "Фуршета", которым тот задолжал, значилось еще множество юрлиц, в основном производители продуктов питания.

"Фуршет" был одним из старейших продуктовых ритейлеров Украины. Первый супермаркет сети был открыт в 1998 году в Киеве, и к 2004 году она стала самой популярной в столице, имея 36 торговых точек. Основателем и владельцем "Фуршета" был Игорь Баленко, в данное время депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности".

В 2007 году 20%-ную долю в сети "Фуршет" купил французский "Ашан", а взамен основатель Игорь Баленко и группа компаний "Фуршет" получили 15% и 19% соответственно в "Ашан Украина". На пике в 2011 году компания имела 108 магазинов.

Однако девальвация гривни 2008 года, а потом 2015 года привела к значительному росту долгов в нацвалюте. Кроме того, перед "Фуршетом" встал еще один вызов — значительное усиление конкуренции.

В 2017 году "Ашан" полностью вышел из бизнеса "Фуршета", продав свою долю инвестиционной компании V-12 Partners. На тот момент "Фуршет" уже насчитывал 81 магазин в разных регионах страны.

В 2017 году компания начала масштабную программу обновления, в рамках которой был запуск новых магазинов в современном формате и модернизация существующих супермаркетов, однако масштабы сети сокращались: в конце 2017 года она насчитывала уже 75 супермаркетов, а в конце 2018-го — 66. К началу же 2021 года, когда стартовала процедура банкротства, их осталось всего 39.

При этом вскоре после этого интерес к покупке "Фуршета" проявила Fozzy Group, владеющей сетями супермаркетов "Сильпо" и "Фора": Антимонопольный комитет даже выдал ей соответствующее разрешение.