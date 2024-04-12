Китай отказывается от украинской кукурузы: в чем причина

Китайские импортеры решили отменить поставки 4-5 партий украинской кукурузы, ранее законтрактованные на период с апреля по июнь из-за того, что китайские власти попросили трейдеров ограничить импорт для поддержки своих фермеров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай сократит импорт кукурузы

Отмечается, что власти Китая пытаются снизить предложение зерна на внутреннем рынке и поддержать цены для своих аграриев перед посевной.

С этой целью импортеры страны не примут 4-5 партий украинской кукурузы, заказанные КНР ранее для получения с апреля по июнь.

Такое решение было принято за последние две недели. В то же время, собеседники издания отметили, что Китай может расторгнуть еще больше иностранных контрактов на поставки зерна.

Как пишет Bloomberg, трейдеры могут поставлять кукурузу из-за границы и смешивать ее с другими ингредиентами в кормах для животных перед импортом по более низкой налоговой ставке.

Однако местные власти приграничных территорий Китая запретили трейдерам строить новые заводы для смешивания зерновых культур и сказали уменьшить поставки кукурузы в эти зоны по сравнению с 2023 годом.

Китай является крупнейшим импортером кукурузы в мире, отказ от импорта из Украины может ударить по мировым ценам, уже находящимся под давлением после щедрых урожаев в США и Бразилии, прогнозирует Bloomberg.

Украинская кукуруза стоит дешевле себестоимости

Цены на украинскую кукурузу в 2024 году снизились ниже себестоимости ее выращивания, что ставит перед аграриями вопрос о целесообразности внесения ее в севооборот на будущий сезон, ведь прогноз на следующий год обещает нулевую или минимальную рентабельность этой зерновой.

Министерство аграрной политики прогнозирует сокращение посевных площадей под кукурузой в будущем сезоне. Опрос аграриев показал, что посевные площади под этой культурой в 2024 году снизятся на 9% , также они могут сократиться под подсолнечником. На смену им сельхозсектор планирует нарастить площади для выращивания:

рапса – на 24%;

сои – на 21%;

ярового ячменя - на 7%;

яровой пшеницы - на 2%.

Ожидание урожая кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за потенциального сокращения посевных площадей под зерновой. Аграрии несут убытки из-за слишком низких закупочных цен на нее, которые обусловлены снижением цены на мировом рынке.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 26,3 млн т, что на 3 млн т меньше, чем в прошлом году – 29,6 млн т. При этом потенциальный экспорт может составить около 20,5 млн т (в В текущем сезоне экспорт ожидается на уровне 26 млн т).

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